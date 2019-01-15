Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalya, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi 9'da Mevlüt Erdinç, 30'da ise Drole ile 2-0 öne geçti.

İlk yarı böyle biterken ikinci yarıya Göz-Göz hızlı girdi. 50'de Ngando farkı bire indirirken 8 dakika sonra Kadu skora eşitliği getirdi.

69'da Antalyaspor penaltı kazandı, Mevlüt Erdinç beyaz noktada hata yapmadı: 3-2. Beraberlik için bastıran Göztepe'de 82'de Borges kafayı vurdu, filelere giden topu Halil İbrahim Sevinç çizgiden çıkardı.

85. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Borges skora bir kez daha dengeyi getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve takımlar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.