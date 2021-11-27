MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Davidson'un ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.
32. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
61. dakikada Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.
65. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. 59. dakikada karşılaşmadaki ilk sarı kartını gören Tayfur Bingöl, 6 dakika sonra Doğukan Sinik ile girdiği ve yerde kaldığı mücadele sonrası gösterdiği tepkiden dolayı hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
68. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Mukairu, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın solundan filelere gönderdi: 2-0.
80. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Marafona iki hamlede topu kontrol etti.
90. dakikada Antalyaspor üçüncü golü buldu. Güray Vural'ın sağ kanattan pasında Floranus, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.
Antalya derbisinin kazananı 3-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor oldu.
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Stat: Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, Murat Tuğberk Curbay
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 84 Bahadır Öztürk), Bünyamin Balcı, Poli (Dk. 71 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 85 Floranus), Güray Vural, Amilton (Dk. 85 Milosevic), Doğukan Sinik, Mukairu (Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Mevlja, Awaziem, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Eduardo), Candeias (Dk. 57 Efecan Karaca), Juanfran (Dk. 46 Borja), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 71 Ahmet Ildız), Babacar (Dk. 71 Famara)
Goller: Dk. 40 Bünyamin Balcı, Dk. 68 Mukairu, Dk. 90 Floranus (Fraport TAV Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)
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