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        Haberler Ekonomi Turizm Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı - Turizm Haberleri

        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı

        Antalya'ya 1 Ocak-22 Ağustos döneminde turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 10 milyon 64 bin 782 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:06 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:06
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        Hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı
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        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleriyle öne çıkan kent farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor.

        Sezona hızlı giriş yapan Antalya'yı 1 Ocak-22 Ağustos döneminde hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 64 bin 782'ye ulaştı.

        Kente, 1-22 Ağustos'ta gelen turist sayısı 1 milyon 880 bin 693 olarak gerçekleşti. Hareketli sezonun devam ettiği kentte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydedildi.

        Turizmde "rekorlar yılı" olarak bilinen 2019'da 1 Ocak-22 Ağustos'ta hava yoluyla 10 milyon 5 bin 325 turist gelmişti. Bu seneki turist sayısı rekor yılının aynı dönemini de geride bıraktı.

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