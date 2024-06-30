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        Haberler Dünya Antalya'ya acil iniş yapan İsrail uçağı hakkında açıklama | Dış Haberler

        Antalya'ya acil iniş yapan İsrail uçağı hakkında açıklama

        Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayoluna ait uçağın Antalya Havalimanı'na acil iniş yapması hakkında bilgi paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:02 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:10
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        İsrail uçağı acil iniş yaptı
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        Diplomatik kaynaklar, Antalya'ya iniş yapan El Al uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

        İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Varşova'dan Tel Aviv'e giden hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği iddia edilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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