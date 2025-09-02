Habertürk
        Antalya'ya 8 ayda gelen turist sayısı 12 milyona yaklaştı - Turizm Haberleri

        Antalya'ya 8 ayda gelen turist sayısı 12 milyona yaklaştı

        Antalya, yılın 8 ayında, hava yoluyla gelen 11 milyon 702 bin 733 yabancı turisti misafir etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 16:14 Güncelleme: 02.09.2025 - 16:14
        Antalya'ya gelen turist sayısı 12 milyona yaklaştı
        Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, kent ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 37 bin 953 artışla 2 milyon 711 bin 395 ziyaretçiyi ağırladı. Antalya'ya bu dönemde en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk, Almanya ikinci ve İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

        İngiltere'yi, Polonya, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, Çekya ve Slovakya takip etti. Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Ukrayna yüzde 29, Rusya yüzde 6, Almanya pazarında ise yüzde 5 artış kaydedildi.

        2 ana pazarda 2 milyon barajı aşıldı

        Öte yandan 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerinde Antalya, 11 milyon 702 bin 733 yabancı turistin tatil rotasında yer aldı. Bu dönemde Rusya 2 milyon 664 bin 54 turistle ilk sıraya yerleşti. Rusya'nın ardından 2 milyon 205 bin 309 ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada bulunan İngiltere'den de 8 ayda 1 milyon 116 bin 23 turist geldi.

