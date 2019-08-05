05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanları verilerine göre, 1 Ocak ile 31 Temmuz arasında gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış yaşandı.
Kente 7 aylık dönemde 193 ülkeden gelen yabancı turist sayısı 8 milyon 193 bin 924 kişi olarak kayıtlara geçti.
Temmuz ayında gelen turist sayısının 2 milyon 601 bin 928 olduğu belirlenirken, 344 bin 727 yerli turist de tatil için Antalya'yı tercih etti.
RUSLAR İLK SIRADA
Bu dönemde en fazla turist gelen ülkelere bakıldığında ise ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 12,4'lük artışla 2 milyon 976 bin 1 oldu.
İkinci sırada bulunan Almanya'dan ise yüzde 18,7'lik bir artışla bir milyon 326 bin 770 kişi geldi.
Üçüncü sırada yüzde 5'lik artışla 459 bin 822 turistle Ukrayna yer aldı.
İlk onda yer alan ülkelere bakıldığında, İngiltere'den 407 bin 379, Polonya'dan 299 bin 801, Hollanda'dan 248 bin 993, Kazakistan'dan 143 bin 543, Romanya'dan 137 bin 638, Çekya'dan 121 bin 554 ve İsveç'ten 120 bin 499 turistin tatil adresi Antalya oldu.
Geçen yıl yaklaşık 14 milyon turist ağırlayarak rekor kıran Antalya'nın, 2019'da 16 milyon turist hedefine ulaşarak yeni bir rekora imza atması bekleniyor.
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