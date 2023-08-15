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        Haberler Gündem Antalya ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Antalya ve İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

        Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 18:09
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        Antalya ve İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu
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        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan, "kimlik ve hesap bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiği" yalanını söylemek suretiyle vatandaşları dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

        Antalya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi toplam 28 milyon 668 bin lira dolandırdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler B.D. ve F.O, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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