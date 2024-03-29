Antalya'nın 'Düğmeli Ev'leri mimarisiyle dikkat çekiyor
Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana bölgesindeki 'Düğmeli Ev'ler mimarisiyle dikkat çekiyor. Dış duvarları, harç kullanılmadan örülen evler, depreme de son derece dayanıklı olmasıyla biliniyor
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Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana bölgesinde "Düğme Ev" ya da "Düğmeli Ev" olarak adlandırılan evler, kentin yöresel mimarisi açısından önemli ve dikkat çeken yapılar arasında yer alıyor.
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Evlerin dış duvarları, harç kullanılmadan örülüyor. Duvarların ayakta kalmasını sağlamak için eşit aralıklarla ağırlığı yatay olarak dağıtmayı sağlayan ağaç hatıllar sabitleniyor.
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Taş duvarlara dikey olarak yerleştirilen bu elemanlar halk arasında 'düğme', bu yöntemle inşa edilen konutlar da 'düğmeli ev' olarak adlandırılıyor.
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Dış yüzeyleri genellikle sıvasız olan bu yapılarda kullanılan ahşaplar yörede iyi bilinen ve adına katran denilen yaprakları iğne uçlu çam kerestesinden seçiliyor.
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Çürümeden yüzlerce yıl dayanan bu ahşap ile yapılan evler yazın serin kışın da sıcaklığı muhafaza etmesinin yanı sıra depreme de son derece dayanıklı olmasıyla biliniyor.
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