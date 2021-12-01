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TAV Havalimanları ve Fraport’un oluşturduğu konsorsiyum, Antalya Havalimanı’nın işletme hakkı için bugün gerçekleştirilen ihalede 7 milyar 250 milyon euro artı KDV ile en iyi teklifi verdiğini duyurdu. DHMİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen ihaleye TAV ve Fraport ortaklığının yanı sıra Vnukovo-INTEKAR Yapı ortaklığı katıldı.

Verilen bilgiye göre, TAV ve Fraport ortaklığı, 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyecek. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027’den Aralık 2051’e kadar olan 25 yıllık dönemi kapsıyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Bu anlaşmayla, havalimanının ihtiyaç duyduğu kapasite artışını gerçekleştirmek üzere en kısa sürede yatırıma başlayacağız. Bugün Türkiye’de yatırım yapmak konusundaki kararlılığımızı ve Türk havacılığının geleceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Ulaştırma Bakanlığı yönlendiriciliğinde, son 20 yılda Türkiye’yi havacılıkta dünyanın önde gelen ülkeleri arasına sokan DHMİ, SHGM ve THY başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ortağımız Fraport ile birlikte, sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak Antalya’nın potansiyelini gerçekleştirmek için çalışacağız" dedi.

Fraport AG CEO’su Dr. Stefan Schulte de, "Antalya Havalimanı’nı uzun yıllardır işletiyor olmaktan ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olarak geliştirmekten gelen deneyimimizle başarılı bir teklifte bulunduk. Ortağımız TAV’la birlikte müşteri memnuniyeti, inovasyon ve operasyonel mükemmelliğe odaklı olarak uzun yıllar boyunca hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İLK ETAPTA 600 MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK

TAV ve Fraport ortaklığı, ilk etapta yaklaşık 600 milyon euro olmak üzere toplamda yaklaşık 765 milyon euro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak.

Yatırım kapsamında, dış hatlara hizmet veren 82 bin metrekarelik Terminal 2 genişletilerek 190 bin metrekarelik yeni bir terminal haline getirilecek. Aynı zamanda 37 bin metrekarelik iç hatlar terminali de kapasitesi de iki katına çıkarılarak 78 bin metrekare olacak. 2040 yılında de 70 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminali açılacak.

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik apron alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106’dan 181’e, terminallerdeki köprü sayısı 20’den 38’e yükseltilecek. Yeni inşa edilecek kapalı otoparkın üzerinde sekiz helikopterlik bir heliport alanı yer alacak. Havalimanında yeni bir devlet konuk evi inşa edilecek. Yeni yapılacak genel havacılık ve kargo terminallerinin girişleri düzenlenerek havalimanının ana girişinden ayrılacak. Üç yıl içinde tamamlanması planlanan çalışmalar mevcut operasyonu etkilemeden gerçekleştirilecek.

1960’da hizmete giren Antalya Havalimanı toplam alanı 178 bin metrekareye ulaşan iç ve dış hatları terminalleri ve iki paralel pistiyle 2019’da 35.7 milyon yolcuya hizmet verdi.