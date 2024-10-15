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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Dehşet! Komalık eden yumruk kamerada | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Dehşet! Komalık eden yumruk kamerada!

        Antalya'da, çiçekçilik ile uğraşan iki kişinin sosyal medyada aynı fotoğrafı kullanma tartışmasında taraflardan birisi aldığı yumruk darbesi ile komalık oldu. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:38
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        Dehşet! Komalık eden yumruk kamerada!
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        Antalya’nın Kepez ilçesinde, toptan çiçek satışı yapılan bir işletmede, 12 Ekim Cumartesi günü, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

        ÇİÇEĞİN FOTOĞRAFI KAVGA NEDENİ

        Edinilen bilgiye göre, Kıvanç Ş.’nin (44) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı’nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvaç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.

        TEK YUMRUKLA KOMALIK ETTİ

        Kardeşinin hata yaptığını belirten Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvaç Ş.’den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak, eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldrırıcı’nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı’ya vurmaya başladı.

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        YERDE DE VURMAYA DEVAM ETTİ

        Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girerek Kıvanç Ş.’yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİLİNCİ KAPANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Kıvanç Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KALP KRİZİ DE GEÇİRMİŞ

        Öte yandan depo sahibini A.O.’nun yeğeni olan Eşref Yunus Yıldırıcı’nın ağır yaralandığı olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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        #Antalya
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