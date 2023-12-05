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        Haberler Gündem Trafik Antalya'daki feci kazada anne ile oğlu can verdi

        Antalya'daki feci kazada anne ile oğlu can verdi

        Antalya'da, otomobille beton pompası aracının çarpışması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:01 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:11
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        Antalya'nın Kaş ilçesindeki kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti.

        Özgür Evmez'in (24) kullandığı otomobil, Dirgenler Mahallesi'nde M.S. (24) idaresindeki beton pompası olarak kullanılan araca çarpıştı.

        ARAÇTA SIKIŞTILAR

        Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki annesi Zehra Evmez (56) yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

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        #son dakika haberleri antalya
        #kaş ilçesi
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