Antalya'daki feci kazada anne ile oğlu can verdi
Antalya'da, otomobille beton pompası aracının çarpışması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti
Giriş: 05.12.2023 - 16:01 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:11
Antalya'nın Kaş ilçesindeki kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti.
Özgür Evmez'in (24) kullandığı otomobil, Dirgenler Mahallesi'nde M.S. (24) idaresindeki beton pompası olarak kullanılan araca çarpıştı.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki annesi Zehra Evmez (56) yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.