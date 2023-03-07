2 scooterlıyı öldüren o şoförün cezası belli oldu

Müşteki avukatları, sanığın sosyal medya hesabından paylaştığı drift yaptığı ve hızlı araç kullandığı anları gösteren videoları mahkemeye delil olarak sundu.

Kazada ölen gençlerden Ada Kayahan'ın annesi Sevim Kayahan, 28 Mart'ta 18 yaşına girecek kızlarının oy kullanacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Müşteki avukatları, muayene ve sigortası olmayan araçla trafiğe çıkıp hız yapan sanığın, kaza anında da telefonla elindeyken konuştuğunu öne sürdü.

Kızının hız tutkunu biri yüzünden hayatını kaybettiğini belirten Kayahan, "Hiçbir çocuk annesinden önce ölmesin. Benim kızım anne olamayacak ama sanık ileride baba olabilir. Hız cinayetine emsal karar verin. Canım kızım doğum günün kutlu olsun o benim meleğimdi." dedi.

Mahmut Yağız Balcı'nın babası Ali Balcı da "Ben ve eşim, ömrümüzün geri kalanında Kurşunlu Mezarlığı'na gidip oğlumun mezarına su dökeceğiz. Hız tutkunu biri sebebiyle güvenli yol olan yaya yolundan geçen oğlum hayatını kaybetti." diye konuştu.

Anne Ela Balcı, sanığın daha önceden de trafik cezası almasına karşın trafikten men edilmediğini iddia ederek, "Bu nedenle bizim çocuklarımızın ölümüne neden oldu. Bunu basit bir trafik kazası olarak görmüyorum. Ha kafasına silah sıkmışsın ha hızla gelip öldürmüşsün. Hiçbir fark yok. Bu kasten adam öldürmedir." ifadelerini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçunun üst sınırından cezalandırılmasını ve her hangi bir indirim uygulanmamasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Muhammed Can G, pişman olduğunu dile getirerek ailelere başsağlığı diledi.

Mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verdi. Heyet sanığın cezasında indirime gitmedi.