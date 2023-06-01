"CİDDİ EMEK VERİLMİŞ"

Çıralı'nın koruma altında olduğunu hatırlatan Kaymakam Çam, "Öncelikle Çıralı'daki vatandaşlarımız, buraya gelen turistler bunun bilincinde. 1 Haziran itibarıyla akşam saatlerinde burayı kapatıyoruz, 30 Eylül'e kadar özellikle caretta carettalar, yumurtaları ve yavruları herhangi bir zarar görmesinler diye. Buradaki asıl amaç, elbette turizm ama turizmle beraber bu ekosistemi ve canlıları bir arada birleştirebilmek ve kaplumbağaları koruma altına alabilmek. Bu noktada ciddi emekler verilmiş. Ben hem muhtarlığımızı, vatandaşlarımızı tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum" diye konuştu.