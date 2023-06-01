"GÖNÜLLÜLER OLARAK HAZIRIZ"
Ulupınar Mahallesi muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, "2023 deniz kaplumbağası üreme sezonu başladı. 7'nci yuvamızı da kafesledik. Artık Çıralı'ya gelen tatilcilerimiz, misafirlerimize akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar sahilde, ateş yakmak, gürültü çıkarmak gibi halleri yapmamaları ve sahile inmemelerini tavsiye ediyoruz. Gördükleri zaman dikkat etmelerini ve uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Ekip olarak hazırlanıyoruz, artık 10'a yakın gönüllümüzle sahilimizde olacağız. İnşallah bu sene, geçen senenin üzerine çıkarak bu canlılarımıza yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.