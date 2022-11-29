Antalya'da caddeler sel sularıyla kaplandı!

Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağmur etkili oldu. Sokak ve caddeler su altında kaldı, Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.
Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu.
DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Kaş ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle sokak ve caddeler su altında kaldı. Etkisini öğle saatlerinde artıran yağmur nedeniyle araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su ise Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.