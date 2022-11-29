Antalya'da caddeler sel sularıyla kaplandı!

Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağmur etkili oldu. Sokak ve caddeler su altında kaldı, Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.

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