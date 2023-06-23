Yüzünü havluyla gizleyip plaj şemsiyelerini denize attı

AA'nın haberine göre; Muratpaşa Belediyesinin işlettiği Konserve Koyu Falez Plajı'na gece gelen kişi, yüzünü havluyla kapatarak kameraya karşı bir süre dans etti. Ardından şezlongların yanındaki tüm şemsiyeleri falezlerden denize atan şüpheli, bölgeden ayrıldı.

Tüm şemsiyelerin denize atılarak plaja zarar verildiğini belirten Uysal, saldırıyı kınadığını ifade etti.

Öte yandan, İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın uygun fiyata kullanması için açtıkları plaja çirkin saldırı olduğunu bildirdi.