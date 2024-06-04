Antalya'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı

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Yangın, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1429 sokak üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın 5'inci katının balkonunda çıktı. 7'nci katta oturan Emirhan Y., alev ve dumanları görünce 12 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 5'inci katın balkon kısmında başlayan yangın büyüyerek 6'ncı katın balkonuna da sıçradı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler 7'nci katın balkonuna da sıçradı. Yangının başladığı dairede olay sırasında kimsenin oturmadığı öğrenilirken, dumandan etkilenen apartman sakinleri binayı tahliye etti.

'CAMİYE GİTMİŞTİK' REKLAM Bir süre sonra eve gelen ve dairesinde yangın çıktığını öğrenen Fikret Ç., "Biz evde yoktuk. Camiye gitmiştik. Yangının çıkış nedeni şu anda bilinmiyor. Komşularım fark etmiş" dedi.

'BİR IŞIK GÖRDÜM ONDAN SONRA BAKTIM 5 VE 6'NCI KATLAR YANIYOR' Binanın 7'nci katında oturan ve alevlerin kendi dairesine de sıçradığı Emirhan Y., "Ben odamda oturuyordum. Vantilatör çalıştırmıştım. 1 yıldır çalıştırmıyordum. Dedim herhalde onun kokusu sonra bir ışık gördüm. Ondan sonra baktım 5 ve 6'ncı katlar yanıyor. Yangın var diye bağırdım. Işıkları kapattım, prizleri falan çektim. Annemlere söyledim, direkt karşı komşunun kapısını çaldım. Ondan sonra apartmandaki herkesi aşağı indirdik. İtfaiyeyi aradık. 5’in kattan 6’ya sıçradı, 7’nci katta biz de etkilendik" diye konuştu.

Apartmanın 5’inci katında çıkan, 6 ve 7'nci katın balkonuna da yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, dumandan etkilenen apartman sakinlerine olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangında apartmanda bulunan 3 dairede büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları sürüyor. Fotoğraf, DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.