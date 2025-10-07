Antalya-Alanya Otoyolu’na uluslararası kaynaklardan sürdürülebilirlik bağlantılı finansman

Antalya ile Alanya arasındaki 2,5 saat olan seyahat süresini 36 dakikaya kadar düşürecek Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için, 14 banka ve finans kuruluşunun yer aldığı konsorsiyum tarafından 14 yıl vadeli 1,7 milyar euro finansman temin edildi. Kamu-Özel İşbirliği modeliyle hayata geçirilecek Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nin 6 Ekim’de Ankara’da düzenlenen Finansman Sözleşmesi İmza Töreni’ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Serap Yazıcı Özbudun ve Tuba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan’ın yanı sıra, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanları Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Bacaksız, Yönetim Kurulu Üyeleri Batuhan Özdemir ve Serdar Bacaksız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile ilgili bankalar, finans kuruluşları ve proje yöneticileri katıldı.

İmza törenine katılan Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Antalya–Alanya Otoyolu Projesi'nin finansman sürecinde özellikle uluslararası bankalar ve finans kuruluşlarından gelen yoğun talep; ülkemize, Limak'a ve projeye duyulan güvenin en somut göstergesi oldu. Yüzde 87'si uluslararası sermayeli finans kuruluşları tarafından sağlanan sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısıyla, projemiz uluslararası çevresel ve sosyal standartlara tam uyum içinde hayata geçirilecek. Böylece, Türkiye'nin öncü sürdürülebilir altyapı yatırımlarından biri olacak. Antalya-Alanya Otoyolu, seyahat süresini önemli ölçüde kısaltarak bölgenin turizm, ticaret ve istihdam potansiyeline büyük katkılar sunacak. Limak olarak her zaman olduğu gibi bu projemizi de zamanında, güvenli bir şekilde ve en yüksek kalite standartlarıyla tamamlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Finansman sürecinde 2,1 kat talep toplandı Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne temin edilen 1,7 milyar euro tutarındaki kredi; kalkınma bankaları, ticari bankalar ve yatırım fonlarının yer aldığı geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından sağlandı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB), İslam Özel Sektör Kalkınma Kurumu (ICD)’ndan oluşan kalkınma bankalarının yanı sıra Akbank, BBK, Deutsche Bank, Garanti BBVA, ICBC, Kuveyt Türk, QNB, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın dahil olduğu ticari bankalar konsorsiyumda yer aldı. Ayrıca ‘Kuşak ve Yol Girişimi’ kapsamında faaliyet gösteren İpek Yolu Fonu (Silk Road Fund), Türkiye’deki ilk uzun vadeli finansman yatırımını gerçekleştirdi. Finansman sürecinde bankalar ve finans kuruluşlarından 2,1 kat seviyesinde talep toplandı. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan ISS Corporate, kredinin Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kredi İlkeleri (SLLP) ile uyumunu teyit eden bir İkinci Taraf Görüşü sağladı. Projenin bu doğrultuda belirlenen sürdürülebilirlik bağlantılı performans hedefleri arasında; altyapı alanında küresel ölçekteki en yüksek sürdürülebilirlik standardı olan Envision sertifikasının alınması, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji temini, elektrikli araç şarj altyapısının şartname gerekliliklerinin ötesine geçen yatırımlarla güçlendirilmesi ve tüm kademelerde fırsat eşitliğini destekleyerek kadın istihdamının artırılması yer alıyor.

Yılda 17,7 milyar lira tasarruf sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu Projesi, 84 kilometre otoyol ve 38 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometreden oluşacak. Serik Kavşağı’ndan başlayan otoyolun güzergahı doğuya yönelerek Toros Dağları’nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı’nın kuzeyinde Alanya Kavşağı’nda sonlanacak. 7 kavşak, 16 viyadük ve 5 tünelden oluşacak otoyolda ayrıca 4 adet otoyol hizmet tesisi de yer alacak. Otoyolda tasarım hızı ana taşıt yolu boyunca 140 km/saat olarak belirlenirken, bağlantı yolları için 110 km/saat olacak şekilde planlandı. Seyahat süresinin kısalması ve trafik yoğunluğunun azalması sonucunda zamandan 16,9 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira tasarruf edilmesi; yıllık toplam tasarrufun ise 17,7 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Çevresel sürdürülebilirliğe de önemli katkı sağlayacak otoyol, yıllık karbon salınımını 47 bin ton civarında azaltacak.