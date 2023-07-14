Sevim Avcı ise deniz kenarına serinlemeye geldiklerini ama sıcağın etkisini daha da hissettiklerini dile getirdi.

Park ve bahçelerde vakit geçiren Asuman Öztürk, "Antalya anlatamayacağımız kadar sıcak. Allah'tan serinleyecek alanlarımız var. Evlerimizde oturmamız mümkün değil. Bu sıcak havalar bitecek gibi görünmüyor ama umarım bir an önce biter. Hava daha sıcak olsa da evde oturmamak için çıkmaya devam edeceğiz gibi görünüyor." dedi.