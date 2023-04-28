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Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne'de konser verecek

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne'de konser verecek. Avrupa Günü Dayanışma Konserleri'nin ilki 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Giriş: 28.04.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne'de konser verecek - Magazin haberleri
Edirne'de konser verecekler
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AA

Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden yapılan açıklamaya göre; AB Türkiye Delegasyonu mali desteğiyle Edirne, Denizli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Şanlıurfa AB bilgi merkezleri işbirliğinde mayıs ayında gerçekleşecek olan 'Dayanışma Konserleri'nin ilk durağı Edirne olacak.

Bu yıl AB'nin kuruluş günü 6 Şubat tarihli depremlerin ruhuna uygun olarak 'Birlikte Daha Güçlü' sloganıyla kutlanacak.

Avrupa Günü kapsamında farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, deprem yaralarının sarılması için sekiz ilde sanatseverle buluşacak.

Avrupa Günü Dayanışma Konserleri'nin ilki 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konsere girişler ücretsiz olacak.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU HAKKINDA

Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, farklı din ve mezhebe mensup sanatçılardan oluşuyor.

Koro kuruluşundan bir yıl sonra 2008 yılında 'Antakya Medeniyetler Korosu Derneği' adıyla dernek haline gelerek kurumsal bir kimliğe sahip oldu. 2008'den itibaren bu dernek yapısı altında faaliyetlerini gerçekleştiren koro, 2012'de Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Antakya Medeniyetler Korosu Derneği ise 2019'da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Koronun 7 üyesi, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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