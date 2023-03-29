Antakya Medeniyetler Korosu, depremde hayatını kaybeden 7 kişi anısına repertuvara eklenen 'Yara Bere' adlı şarkının yanı sıra Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Azerbaycan Türkçe'si başta olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirdi.

"DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN CANLARI ANMAK İÇİN BİR ARADAYIZ"

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden canları anmak ve geride kalanlara omuz vermek üzere bir arada bulunduklarını söyledi.

Hatay'ın bundan sonra şahsi meseleleri olduğunu belirten Tuncel, şunları kaydetti: Kuşkusuz bu anlamlı buluşmada en büyük pay, yaşanan felaketlerde 7 kıymetli üyesini yitiren birçoğunun da enkazdan zor şartlarda kurtulduğu ve Seyhan'dan Asi'ye el birliğiyle çağrısıyla dayanışma konserini düzenleyen Antakya Medeniyetler Korosu ailesine ait. Bu koca yürekli kahramanlar tıpkı kadim şehir Hatay gibi yıkıldığı yerden yeniden dimdik ayağa kalkıp kendi yaralarını sarmakla birlikte medeniyetler şehri Hatay'ı eski günlerine kavuşturmak gayretiyle bugün buradan başlıyorlar.