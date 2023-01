"KALBİM PARÇALANDI"



'The Last of Us'ta 'Tess' karakterini seslendiren Annie Wersching'in ardından, oyunun yaratıcısı Neil Druckmann, "Güzel bir sanatçıyı ve insanı kaybettik. Kalbim parçalandı. Düşüncelerim ve dualarım sevdikleriyle" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.