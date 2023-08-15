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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! Kan donduran ifade!

        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

        Zonguldak'ta, annesi 56 yaşındaki Şeyda Ç. ve anneannesi 77 yaşındaki Medine K.'yi bıçakla öldürdükten sonra parçalara ayıran 31 yaşındaki Rabia Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. Rabia Ç., ifadesinde, "Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 07:55
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        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
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        Zonguldak'ta olay, önceki gün Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesindeki bir evde meydana geldi. Rabia Ç. (31), uyudukları sırada annesi Şeyda Ç. (56) ve anneannesi Medine K.'ye (77) bıçakla saldırdı.

        PARÇALAYIP CAMDAN ATTI

        DHA'da yer alan habere göre Rabia Ç., annesi ve anneannesini bıçakla öldürdükten sonra cesetleri parçalamaya başladı, kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı attı. Evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyarak tedirgin olan komşular durumu jandarmaya bildirdi.

        EVDE ÇIPLAK HALDE YAKALANDI

        Eve gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girebildi. Ekipler, kan gölüne dönen evin içinde Rabia Ç.’yi çıplak vaziyette elinde bıçakla yakaladı. Rabia Ç. gözaltına alınırken, Şeyda Ç. ve Medine K.'nin bedenleri otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        TÜYLER ÜRPERTEN OTOPSİ

        Evin camının kırık olduğu, ceset parçalarının yanı sıra mutfak malzemelerinin de dışarı atıldığı görüldü. Haberi alan yakınları evin önünde birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı. Yapılan otopsilerde Şeyda Ç.'nin cesedinden 110, Medine K.'nin cesedinden ise 6 parça kesildiği belirlendi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Vücut bütünlüğü bozulduğu için anne ve anneanne, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Rabia Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ANNESİ HASTALIĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

        5 yıl önce Almanya’ya gelin giden Rabia Ç.'nin evli kaldığı sürede, kocası ve ailesi tarafından tedavi ettirilmeye çalışıldığı; hastalandığı zamanlarda saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi. 1 yıl kadar süren evliliğinden sonra memleketine dönen Ç.'nin komşuları annesi Şeyda Ç.'nin kızının hastalığını gizlemeye çalıştığını ve hastaneye yatırılmasına karşı çıktığını öne sürdü. Komşuları, normal zamanlarda Rabia Ç.'nin sessiz, içine kapanık ve kendi halinde olduğunu belirtti.

        "NEDEN YAPTIM BİLMİYORUM"

        Hastane ve jandarma görevlilerine zorluk çıkarttığı, kendi serçe parmağını ısırarak kopartıp yuttuğu belirtilen Rabia Ç., verdiği ifadede, “Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim. Neden yaptım hatırlamıyorum” dediği ortaya çıktı.

        EN SON MARKETTE ÇALIŞIYORDU

        Rabia Ç.'nin psikolojik sorunları olduğunu söyleyen mahalle muhtarı Yılmaz Güdül, “Annesi bazen zaman zaman gelirdi anlatırdı dert yanardı. Biraz da gizli tutmaya çalışıyordu açıkçası. Tedavi görmüyordu. İlaç kullandığını söylüyordu annesi ama hastanede tedavi görmüyordu. Annesi dışarıya karşı tereddütlüydü, ‘Kimse bilmesin, duymasın’ derdi devamlı. Annesi çok iyi bir insandı devamlı gelirdi belediyeye bizlere ziyarete. Kızı en son marketlerde çalışıyordu. Zincir marketlerden birini 1-2 ay önce bırakmıştı. Evde annesiyle birlikte kalıyordu. Bildiğimiz kadarıyla saldırgan tutumu yoktu” diye konuştu.

        #ZONGULDAK
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