Annelik heyecanı yaşayan Burcu Biricik'ten yeni fotoğraf

"EMRE CİNSİYET KONUSUNDA ÇOK EMİNDİ"



Öte yandan Burcu Biricik geçtiğimiz aylarda; "Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.