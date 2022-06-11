İHA

Elazığ’da merkeze bağlı Alpagut köyünde çiftçilikle uğraşan Nihat Şimşek, bir ay kuluçkaya yatan hindinin altına yumurtalar bıraktı.

İHA'nın haberine göre Şimşek, anne hindinin yumurtalardan çıkan civcivlere bakmadığını fark etti.

Çıkan yavruları, kuluçkaya yatan tavuğunun yanına bırakan Şimşek, tavuğun hindi civcivlerine kendi yavrusuymuş gibi baktığını fark etti.

Hindi civcivlerine annelik yapan tavuğu gören vatandaşlar ise annelik duygusunun her yerde aynı olduğunu belirtti.

Olayın hem tavuğunun hem de hindisinin kuluçka döneminde yaşandığını belirten çiftçi Nihat Şimşek, "Hindi biraz genç bir anneydi. Yavrularını çıkardıktan sonra bakmadı. Tavuğun da kendi yavruları öldü. Kendi yavruları ölünce de hindi yavrularına bakmaya başladı. Biz durumu fark ettiğimizde müdahale etmedik. Şu an tavuk, hindi yavrularını büyütüyor. Çok ilginç bir durum, tamamen annelik içgüdüsüyle kendi yavruları zannediyor. Biz de karışmadık öyle yönlendirip yardımcı olduk. Yavruları kendi kanatlarının altına alıyor. Suyunu ve yemini yemelerinde yardımcı oluyor. Kendi yavruları gibi büyütüyor” dedi.