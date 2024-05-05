Her sene olduğu gibi bu yıl da annelerimizi mutlu etmek için hazırlıklar yaptığımız Anneler Günü'ne artık kısa bir süre kaldı. Bu özel günde ister bir çiçek alarak, ister annenize en sevdiği yemeği hazırlayarak, onu ne kadar önemsediğinizi gösterebilirsiniz. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...