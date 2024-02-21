1 tüfek 2 çocuğu yaktı! Ölümle biten oyun!
Karaman'da, 5 yaşındaki kız çocuğu Raziye Güngör, 9 yaşındaki arkadaşı M.S.'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vuruldu. Saçmaların isabet ettiği kız çocuğu olay yerinde can verdi
Aksaray'da iddiaya göre, önceki akşam saatlerinde merkeze bağlı Kalaba köyünde, araziden dönen M.S., tüfeğini evin girişine bırakıp koyunlarının yanına gitti.
BABASININ TÜFEĞİYLE OYNUYORDU
AA'da yer alan habere göre bu sırada M.S'nin 9 yaşındaki oğlu M.S'nin oynamaya başladığı tüfek, kazara ateş aldı.
5 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZ VURULDU
Yanında bulunan komşunun kızı 5 yaşındaki Raziye Güngör, tüfekten çıkan fişeğin isabet etmesi sonucu yaralandı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Raziye Güngör'ün cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Baba M.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.