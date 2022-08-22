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Anne oğul birlikte can verdi!

Manisa'nın Kula ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara'nın (14), hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Fikriye Özkara'nın eşi Özcan Özkara'nın da 2012 yılında Kula ilçesi Sandal Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi

22.08.2022 - 07:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Anne oğul birlikte can verdi! - Manisa haberleri
Anne oğul birlikte can verdi!
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DHA

Manisa'da önceki gün saat 22.30 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara kara yolu Körez Mahallesi kavşağında, İzmir'den Uşak yönüne giden Muhammet Ali T. (22) yönetimindeki otomobil, Fikriye Özkara'nın (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

ANNE İLE OĞLU YOLA SAVRULDU

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle Fikriye Özkara ve arkasında bulunan oğlu Halil Can Özkara (14), elektrikli bisikletle birlikte yola savruldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Kaza anının ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden, Fikriye Özkara'nın kullandığı elektrikli bisikletin yolun gidiş yönüne göre sağ şeritte ilerlerken kavşağa yaklaştığında sol şeride geçtiği ve o esnada arkadan gelen Muhammet Ali T. yönetimindeki otomobilin anne ile oğluna çarptığı görüldü.

10 YIL ÖNCE KAZADA EŞİ ÖLMÜŞTÜ

Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisikletten kopan parçaların havaya fırladığına kayıtta yer aldı. Fikriye Özkara'nın eşi Özcan Özkara'nın da 2012 yılında Kula ilçesi Sandal Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Muhammet Ali T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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