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Komşu cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Çöp atma, başına tükürme...
Adana'daki komşu cinayetinin detayları ortaya çıktı. Ahmet Pekyen'in ölümüyle sonuçlanan olay, ailenin ile sürekli balkondan çöp attığı öne sürülen üst kat komşusu Lokman Demirezer arasındaki tartışmalarla başladı. Son olarak geçen pazar günü Demirezer'in, iddiaya göre apartmana giren Pekyen'in oğlunun başına tükürmesi husumeti alevlendirdi. O gün kavgayı ayıran Ahmet Pekyen, bir gün sonra av tüfeği ile öldürüldü. Demirezer'in, komşusuyla konuşmak için aşağı ineceğini söylediği, annesinin ise yine kavga yaşanmaması için kapıyı kilitleyince balkonda bekleyip, dışarı çıkan Pekyen'e ateş ettiği öğrenildi
Adana'da tartıştığı komşusu Ahmet Pekyen'i (66), av tüfeğiyle öldüren Lokman Demirezer'in, komşusuyla konuşmak için aşağı ineceğini söylediği, annesinin ise kavga yaşanmaması için kapıyı kilitleyince balkonda bekleyip ateş ettiği ortaya çıktı.
Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Ahmet Pekyen ve ailesi ile sürekli balkondan çöp attığı öne sürülen üst kat komşusu Lokman Demirezer arasında husumet başladı.
BİR GÜN OĞLUNUN BAŞINA TÜKÜRMÜŞ
3 Temmuz akşamı da balkona çıkan Demirezer, iddiaya göre apartmana giren Onur Pekyen'in (26) başına tükürdü. İkili arasında başlayan tartışma, baba Ahmet Pekyen'in araya girmesiyle sonlandı. Demirezer´in tartışma sırasında 'Sizi öldüreceğim' diyerek Pekyen ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.
İŞTEN DÖNÜŞ SAATİNİ BEKLEMİŞ
Dün saat 07.00 sıralarında yeniden balkona çıkan Demirezer, elektrik teknisyeni Onur Pekyen'in işten dönüş saatini beklemeye başladı. Ahmet Pekyen ise oğlunun yeni bir kavgaya karışmaması için apartmanın önüne gitti. Bu sırada Demirezer, evdeki ruhsatlı av tüfeğiyle balkondan ateş açtı.
AV TÜFEĞİYLE EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Silahtan çıkan saçmalar, Ahmet Pekyen'in omuz ve boynuna isabet etti. Ağır yaralanan Pekyen, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Lokman Demirezer'i, evinde, olayda kullandığı av tüfeğiyle gözaltına aldı.
ANNE KAPIYI KİLİTLEMİŞ
Emniyete götürülen Lokman Demirezer'in, sabah saatlerinde komşularıyla konuşmak için aşağı ineceğini söylediği, annesi N.D.'nin ise yeni bir kavganın yaşanmaması için evin kapısını kilitlediği ortaya çıktı.
'KÜFRETTİLER, GECE BOYUNCA KAFAMA TAKTIM'
Bosna Hersek'te Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduğu, denklik başvurusu yaptığı belirtilen Demirezer ifadesinde, "Olaydan bir gün önce çıkan kavgada bana küfrettiler. Gece boyunca bunu kafama taktım. Sabah konuşmak için aşağı inecektim ancak annem kapıyı kilitledi. Tüfekle balkona çıkınca Ahmet'i görüp, ateş ettim" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman Demirezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Son dakika haberleri: Komşu cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Çöp atma, başına tükürme.../anne-kapiyi-kilitledi-balkondan-oldurdu-3475292
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