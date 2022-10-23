Anne ile oğulun şeytani planı!

Tekirdağ'da, N.Ç adlı kadın ve oğlu M.Ç., akrabaları R.B (66) adlı kadını evlerine misafirliğe çağırıp, evindeki yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınlar ile bir miktar parayı anlaştıkları 2 kişiye çaldırttı.
Malkara ilçesinde yaşayan R.B.'nin evinde 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası olduğunu bilen akrabası N.Ç. ve oğlu M.Ç, altınları çalmak için plan yaptı. M.Ç.'nin iş ortağı olan E.Y. de plana dahil edildi. E.Y.'nin tavsiyesi üzerine Diyarbakır'dan gelen L.Ç., ile de anlaşıldı.
Anne oğul, 3 gün önce R.B.'yi Ankara'dan kendisini ziyarete gelen kızı E.G., ile evden çıkarmak için misafirliğe davet etti. Bu sırada N.Ç., diğer şüphelilere, kadının evden çıktığını ve boş olduğunu bildirdi. R.B.'nin evden ayrılması ile L.Ç, ikinci katta bulunan daireye, yağmur gider borusundan tırmanarak balkondan girdi.
AKRABALARINDAN ŞÜPHELENDİĞİNİ SÖYLEDİ
Evden altınları ve parayı çalan L.Ç daha sonra bir miktarını E.Y ile M.Ç.'ye teslim ederek İstanbul'a gitti. Yemek sonrası kızı E.G ile eve dönen R.B. dağınık ve altınların yerinde olmadığını fark etti. Hemen polisi arayan R.B., hırsızlıktan kendilerini yemeğe davet eden akrabaları N.Ç ve M.Ç.'den şüphelendiğini bildirdi.
POLİSE İTİRAF ETTİLER
Polis, N.Ç ve oğlu M.Ç.'yi sorguya aldı. Sorguda suçlarını itiraf eden M.Ç. ve N.Ç. olayı E.Y. ve L.Ç. ile planlayarak yaptıklarını söyledi.
DİĞER 2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Anne ile oğlunun suçlarını itiraf etmeleri üzerine çalışmalarını genişleten polis ekipleri, E.Y ve L.Ç.'nin peşine düştü. Polis E.Y.'yi İstanbul´da kiraladığı evden çıkarken yakaladı. Ekipler, E.Y.'den L.Ç.'yi arayarak altınları satacakları bir müşteri bulduğunu söylemesini istedi.
Altınlarla belirtilen adrese gelen L.Ç. de gözaltına alındı. Sorgusunda altınların yerini söyleyen şüphelilerden 3 milyon değerindeki altınları alan polis, R.B.'ye teslim etti. R.B. ve kızı E.G., Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin 2 günde altınları bulup, şüphelileri yakalamasıyla büyük sevinç yaşadı.
"NE BİZ UYUDUK NE DE POLİS EKİPLERİ UYUDU"
E.G. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu. Benim 25 senelik, annemin ise 50 senelik birikimi. Helal yoldan, temizlik yaparak kazandık o paraları. Bize pusu kurdular, tuzak kurdular. Allah razı olsun ortaya çıkardılar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun" dedi.
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