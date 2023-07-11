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Yaşamları boyunca bir kez yumurtlayan 'bayağı' türü ahtapotların hayat döngüsü, 50 gün boyunca koruduğu binlerce yavrusu yumurtadan çıkınca sona eriyor.

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Yaklaşık 300 çeşit ahtapottan biri olan bayağı ahtapot türü, Akdeniz'den İngiltere'nin güney kıyılarına, Batı Atlantik'ten Doğu Atlantik kıyılarına kadar geniş bir coğrafyada görülüyor.

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Yaşamları boyunca bir kez çiftleşen bayağı ahtapotlar, özellikle kuluçka dönemindeki içgüdüsel davranışları, yaşadığı kovuğun duvarlarına astığı on binlerce yumurtaya karşı sergiledikleri korumacı tavırla dikkati çekiyor.

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Anne ahtapotlar, 40-55 gün süren kuluçka süresince çoğunlukla avlanmak için bile dışarı çıkmıyor, bu dönemi besinsiz tamamlıyor. Yavruların yumurtadan çıkmasının ardından ahtapot, annelik görevini tamamlıyor.

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Fedakar anneler, genellikle besinsiz kalma sebebiyle yavrularını gördükten sonra hayata veda ediyor.

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AA foto muhabiri, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, bir bayağı ahtapotun kuluçka dönemini kayda aldı.

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Görüntülerde denizin 12 metre derinliğindeki kovuğa yumurtasını bırakmış bir anne ahtapotun üzüm salkımı şeklinde yerleştirdiği yumurtalarını koruma çabası yer alıyor.

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Yumurtaların bulunduğu kovuğun önünü taş ve kumla kapatan ahtapot, açık bıraktığı bir delikten kovuğa taze su girişi sağlıyor.

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Dışardan gelecek tehlikelere karşı sürekli kovuk girişini gözetleyen ahtapot, başka bir deniz canlısı yaklaştığında kovuğundan çıkmadan su püskürterek ve kollarını hareket ettirerek onları savuşturuyor.

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Anne ahtapotlar, 40-55 gün süren kuluçka süresince çoğunlukla avlanmak için bile dışarı çıkmıyor, kuluçka süresini besinsiz tamamlıyor.

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Hayatında sadece bir kez yumurtlayan ahtapot, yavrularının yumurtadan çıkmasının ardından annelik görevini tamamlıyor.

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Anne ahtapotlar, genellikle besinsiz kalma sebebiyle yavrularını gördükten sonra hayata veda ediyor.

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"YUMURTALARIN VAR OLMALARINI SAĞLIYORLAR" Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Salman, ahtapotların yaşam döngülerinin kuluçka döneminin ardından sona erdiğini söyledi.

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Ahtapotların genelde kovuklarda, taşlarda ve mağaralarda yaşadığına değinen Salman, şunları kaydetti: "Anne ahtapot kıyıya kış mevsiminde üremek için yaklaşıyor. Bahar mevsiminde yuvasını yapıyor ve hazır olduğunda bulunduğu kovuğa yumurtalarını bırakıyor.

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Yumurtaların başında bekleyen anne ahtapotlar üzerlerine herhangi bir mikroorganizmanın yapışmaması için hem 'sifon' denilen hava kanalıyla kovuğu sürekli havalandırarak hem de kollarıyla temizleyerek yumurtaların var olmalarını sağlıyor.

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Kuluçka süresince beslenmedikleri için yumurtalardan yavru bireyler çıktıktan sonra annenin vücudu artık iyice yumuşuyor. Sonrasında da ölüyor."

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Ahtapotların, büyüklüklerine göre yaklaşık 80 bin ila 150 bin yumurta bıraktığını anlatan Salman, bunlardan ancak yüzde 2'lik kısmının yaşam şansının olduğunu dile getirdi.

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Dalış eğitmeni Hamdullah Aras ise sürekli dalış yaptıkları için ahtapotların davranışlarını gözlemleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

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Ahtapotların her yıl su sıcaklıklarına göre hareket ederek kovuklarını hazırladıklarını ve yumurta bıraktıklarını anlatan Aras, "Ahtapotlar hassas ve ürkek canlılar.