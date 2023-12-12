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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu görevinin başında olduğunu açıkladı - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu görevinin başında olduğunu açıkladı

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar takımın başında olacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:54
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        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

        Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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