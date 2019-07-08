Ankaragücü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu olarak, gelişen süreç içerisinde kulübümüzün daha iyi yerlere gelebilmesi ve kulübümüze katkı sağlayacak insanların önünü açmak adına Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldık. Aylardır yazılı ve görsel basın aracılığı ile başkan adayı olduğunu dile getiren şahsın, yapmış olduğu disiplinsiz davranışlarından dolayı dernek üyeliğine son verilmişti.

Ankaragücü’nden nemalanan kendilerinin ve adaylarının vizyon sahibi olduğunu iddia eden avantacılar sosyal medya ve basında uzun zamandır yer bulmaktadır.

2013 yılından bu güne kadar elde ettiğimiz başarıları göz ardı ederek camiada Yönetim Kurulumuzu itibarsızlaştırmaya çalışan, her olayı kaos ortamı gibi göstermeye uğraşan, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan kişiler yine bu çalışmalarına devam etmektedir.

Her şey Ankaragücü için ilkesi ile hareket eden Yönetim Kurulumuz, yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda, demokratik bir yarış ortamının sağlanması ve de vaat ettiği nakdi bağışı ve diğer çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için başkan adayı olabilmesi adına başkan adayı olan şahsın üyelikten çıkarılma ile ilgili Yönetim Kurulu kararını Yönetim Kurulumuz iptal etmiştir. Dernek üyeliğine tekrardan kabulü sağlanmış olup Olağanüstü Genel Kurulda başkan adayı olabilme imkânı oluşmuştur.

Demokrasiye olan inancımız tamdır. Sandıkta demokrasi tecelli edecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde Ankaragücümüz’e yakışır bir genel kurul gerçekleşmesi temennimizdir."