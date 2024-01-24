Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-0 (MAÇ SONUCU)

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ev sahibi Ankaragücü, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Başkent ekibine üç puanı getiren golleri 24'te Ali Kaan Güneren ile 61'de Federico Macheda kaydetti.

Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Ankaragücü, puanını 28'e yükseltti.

Deplasmanda üst üste 6. mağlubiyetini alan 18. sıradaki Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakikada Eysseric sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkteki Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır, topu çizgi üzerinde tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı. 20.dakikada Pedrinho'nun ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Kitsiou, topu kale sahasının içindeki Macheda'ya çıkardı. Top Macheda'ya gelmeden araya giren Salih Dursun, meşin yuvarlağı göğsüyle kornere gönderdi. 24. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan'ın ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta top altı pasın içindeki Ali Kaan'ın önünde kaldı. Ali Kaan'ın şutunda top kaleci Sirigu'dan dönmesine rağmen aynı oyuncu bir kez daha buluştuğu meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

40. dakikada Teklic'in sağ kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır, topu son anda tokatlayarak kurtardı. 54. dakikada Eysseric'in ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Bahadır, topu kornere tokatladı. 61. dakikada ev sahibi farkı 2'ye yükseltti. Ceccherini'nin hatasıyla topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Macheda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 87. dakikada Morutan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının önündeki Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Sirigu, topu ayaklarıyla kurtardı.

Stat: Eryaman Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 70 Atakan Çankaya), Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 85 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Cephas (Dk. 85 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 39 Tolga Ciğerci), Morutan, Macheda (Dk. 70 Bajic) VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Münir Levent Mercan (Dk. 85 Nazım Sangare), Bertolacci, Teklic (Dk. 66 Can Keleş), Paoletti (Dk. 66 Rohden), Güven Yalçın, Eysseric, Lasagna (Dk. 46 Serdar Dursun) Goller: Dk. 24 Ali Kaan Güneren, Dk. 61 Macheda (MKE Ankaragücü) Sarı kartlar: Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Salih Dursun, Dk. 82 Eysseric, Dk. 86 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)