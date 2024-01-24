Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-0 (MAÇ SONUCU) - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Başkent ekibine üç puanı getiren golleri Ali Kaan ve Macheda kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 18:55 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankaragücü evinde kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ev sahibi Ankaragücü, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Başkent ekibine üç puanı getiren golleri 24'te Ali Kaan Güneren ile 61'de Federico Macheda kaydetti.

        Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Ankaragücü, puanını 28'e yükseltti.

        Deplasmanda üst üste 6. mağlubiyetini alan 18. sıradaki Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada Eysseric sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkteki Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır, topu çizgi üzerinde tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

        20.dakikada Pedrinho'nun ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Kitsiou, topu kale sahasının içindeki Macheda'ya çıkardı. Top Macheda'ya gelmeden araya giren Salih Dursun, meşin yuvarlağı göğsüyle kornere gönderdi.

        24. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan'ın ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta top altı pasın içindeki Ali Kaan'ın önünde kaldı. Ali Kaan'ın şutunda top kaleci Sirigu'dan dönmesine rağmen aynı oyuncu bir kez daha buluştuğu meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

        40. dakikada Teklic'in sağ kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır, topu son anda tokatlayarak kurtardı.

        54. dakikada Eysseric'in ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Bahadır, topu kornere tokatladı.

        61. dakikada ev sahibi farkı 2'ye yükseltti. Ceccherini'nin hatasıyla topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Macheda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

        87. dakikada Morutan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının önündeki Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Sirigu, topu ayaklarıyla kurtardı.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 70 Atakan Çankaya), Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 85 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Cephas (Dk. 85 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 39 Tolga Ciğerci), Morutan, Macheda (Dk. 70 Bajic)

        VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Münir Levent Mercan (Dk. 85 Nazım Sangare), Bertolacci, Teklic (Dk. 66 Can Keleş), Paoletti (Dk. 66 Rohden), Güven Yalçın, Eysseric, Lasagna (Dk. 46 Serdar Dursun)

        Goller: Dk. 24 Ali Kaan Güneren, Dk. 61 Macheda (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Salih Dursun, Dk. 82 Eysseric, Dk. 86 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Habertürk Anasayfa