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Ankara’da oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

Ankara Sincan'da anne ile oğulun tartışması kanlı bitti. Oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti

Giriş: 27.06.2023 - 05:29 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara’da oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü
Tartıştığı annesini öldürdü
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AA

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta, Zeliha (53) ile oğlu Sefa Yağmur (27) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklanan anne olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı, olay yerinden ayrılamadan Sincan İlçe Emniyet Müdüğlu tarafından bıçaklanan anne olay yerinde hayatını kaybetti.rlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince yakalandı.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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