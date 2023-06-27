Tartıştığı annesini öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta, Zeliha (53) ile oğlu Sefa Yağmur (27) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklanan anne olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı, olay yerinden ayrılamadan Sincan İlçe Emniyet Müdüğlu tarafından bıçaklanan anne olay yerinde hayatını kaybetti.rlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince yakalandı.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.