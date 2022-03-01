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Ankara’da Halk Ekmek’e zam mı geldi? 2022 Ankara Halk ekmek fiyatı ne kadar oldu? Ekmek kaç TL? Ankara’da Halk Ekmek kaç TL? 2022 Ankara Halk Ekmek fiyatı…

Ankara’da Halk Ekmek’e zam mı geldi? 2022 Ankara Halk Ekmek fiyatı ne kadar oldu?

Ankara’da Halk ekmeğe zam mı geldi? sorusu gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, giderlerde yaşanan artış nedeniyle zorunlu zam kararı aldığını duyurdu. Peki, 2022 Ankara Halk Ekmek fiyatı ne kadar oldu? İşte, Ankara Halk Ekmek fiyatı…

01.03.2022 - 11:14 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Ankara’da Halk Ekmek’e zam mı geldi? sorusu en çok araştırılan konuların başında geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, resmi twitter hesabından “250 gramlık normal ekmekte yapılan zorunlu fiyat artışı duyurusu” başlığıyla bir basın açıklaması yayınladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek; maya, un, işçi maliyetleri ve enerji giderlerinde yaşanan artış nedeniyle zorunlu zam kararı aldığını açıkladı.

  • ANKARA’DA HALK EKMEK’E ZAM MI GELDİ 2022?

    Ankara’da her gün yaklaşık olarak 1 milyon adet üretilen Halk Ekmek’e zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, Ankara’da Halk Ekmek fiyatının 3 Mart tarihi itibariyle zamlı olarak satışa sunulacağını duyurdu.

  • ANKARA’DA HALK EKMEK FİYATI NE KADAR OLDU?

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek’in sosyal medya hesabından yayınladığı duyurunun ardından “Ankara’da halk ekmeğe zam mı geldi?” sorusu gündeme geldi. Giderlerde yaşanan artış nedeniyle ekmeğe zorunlu zam uyguladıklarını açıklayan Ankara Halk Ekmek, 250 gram ekmeğin 2 Mart Çarşamba günü itibariyle 2 TL’den satılacağını duyurdu.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek’in basın açıklaması şu şekilde: "Her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen ve bu üretim kapasitesi ile hemşehrilerimize aylık yaklaşık 30 milyon TL katkı sağlayan Ankara Halk Ekmek'te, maliyetlerin sürekli olarak artmasına rağmen uzun süredir fiyat artışı yapılmamış, ekonomik koşulların olumsuz etkilediği vatandaşlarımızın bir nebze yanında olabilmek adına yaklaşık bir yıldır zararına satış sürdürülmüştür. Gelinen son noktada, un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde ara vermeksizin yaşanan artışlar çok yüksek seviyeye ulaşmış ve fiyat artışını zorunlu kılmıştır. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır."

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