Reuters

Koronavirüs salgınına bağlı tedbirler kapsamında oteller faaliyetlerine ara verme kararı almaya başladı. Yeni Gimat GYO KAP'a yaptığı açıklamada, portföyündeki CP Ankara Oteli'nin bugünden itibaren altı hafta süreyle kapatılacağını duyurdu.

KAP'a yapılan bir diğer açıklamada da, Bera Holding Konya'da şehir oteli olarak faaliyet gösteren Bera Konya Oteli'nin misafir kabulüne ara verdiğini duyurdu.

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