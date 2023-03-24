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Ankara - Sakarya arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Ankara - Sakarya arası kaç saat?

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ülkemizin başkenti Ankara ile Marmara Bölgesi’nde konumlanan Sakarya şehrimiz arasında pek çok seyahat gerçekleştirmektedir. İki şehir de ulaşım ağı bakımından yönünden zengindir.

Giriş: 24.03.2023 - 21:35 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Sakarya Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Sakarya Arası Kaç Saat?
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Ankara Sakarya Arası Kaç Km?

Mevsim koşullarından bağımsız olarak bir sene içerisinde pek çok seyahat gerçekleştirilmektedir. Kimi seyahatler iş amacıyla kimi seyahatler de tatil amacıyla gerçekleştirilir. Ankara ile Sakarya arasında en merak edilen sorulardan biri de iki şehir arasındaki kilometre farkıdır. Peki, Ankara Sakarya arası kaç kilometredir? Ankara ile Sakarya arası ortalama 313 kilometredir.

Ankara Sakarya Arası Kaç Saat?

Seyahat planlamalarını çeşitlendiren en önemli etkenlerden birisi de saat aralıklarıdır. Ankara üzerinden Sakarya’ya ya da tersi istikametine kaç saatte ulaşım sağlayacağımızı öğrenmek isteriz. İki şehir arasının kaç saat sürdüğü kullandığınız vasıtaya göre farklılık taşımaktadır. Aracınızla iki şehir arası 3 saat 13 dakika sürmektedir. Otobüsle ile 4 saat 22 dakikada yolculuk tamamlanmaktadır. Uçakla ulaşım ise Ankara’da Sakarya’ya en yakın konumda bulunan Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçuşlar sağlanmaktadır. Ankara üzerinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 1 saat 5 dakikada varış sağlayabilirsiniz. Buradan da ortalama 1 saatte Sakarya’ya ulaşabilirsiniz. Kısacası uçakla ulaşım takriben 2 saat kadar sürmektedir.

Sakarya Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Çeşitli imkânlar göz önüne alındığında araçla ulaşım bölgeye ulaşım için en iyi alternatiflerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sakarya Ankara arası araçla Anadolu Otoyolu/O-4 ve Anadolu Otoyolu/O-4/E80 karayolu üzerinden 3 saat 13 dakika sürmektedir.

Sakarya Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında doğrudan uçuş imkânı bulunmadığından dolayı en uygun seçenek karayoluyla ulaşımdır. İki şehir arasında saat başı sefer düzenleyen pek çok otobüs bulunmaktadır. Otobüs firmaları kalkış ve varış saatlerinde farklılıklar taşıyabilmektedir. İki şehir arası otobüsle yaklaşık 4 saat 22 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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