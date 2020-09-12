TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak Arnavutluk’un FK Bylis Ballsh takımında forma giyen 24 yaşındaki Malili santrafor Saliou Guindo’yu renklerine bağladı.

FK Bylis Ballsh formasıyla 28 maçta 11 gol atan santrafor Guindo’nun 2 de asisti bulunuyor.