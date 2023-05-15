Ankara Etimesgut Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ankara Etimesgut başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ankara Etimesgut seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 92.17 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:02 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Ankara Etimesgut Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 218.887 oyla yüzde 51.86 - Recep Tayyip Erdoğan: 170.283 oyla yüzde 40.35 - Sinan Oğan: 31.651 oyla yüzde 7.50 - Muharrem İnce: 1.230 oyla yüzde 0.29 oy aldı.



Ankara Etimesgut 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 218.887 oyla yüzde 51.86Recep Tayyip Erdoğan: 170.283 oyla yüzde 40.35Sinan Oğan: 31.651 oyla yüzde 7.50Muharrem İnce: 1.230 oyla yüzde 0.29

Ankara Etimesgut Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 92.19 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 06:02 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Ankara Etimesgut milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 199.667 oyla yüzde 47.42 - Cumhur İttifakı: 173.393 oyla yüzde 41.18 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 22.143 oyla yüzde 5.26 - Ata İttifakı: 17.380 oyla yüzde 4.13 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 710 oyla yüzde 0.17 aldı. Saat 06:02 itibarıyla 2023 Ankara Etimesgut milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Millet İttifakı: 199.667 oyla yüzde 47.42Cumhur İttifakı: 173.393 oyla yüzde 41.18Emek ve Özgürlük İttifakı: 22.143 oyla yüzde 5.26Ata İttifakı: 17.380 oyla yüzde 4.13Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 710 oyla yüzde 0.17CHP: 134.403 oyla yüzde 31.92AK Parti: 112.882 oyla yüzde 26.81İYİ Parti: 65.264 oyla yüzde 15.50MHP: 43.912 oyla yüzde 10.43ZP: 16.461 oyla yüzde 3.91TİP: 12.366 oyla yüzde 2.94YENİDEN REFAH: 11.152 oyla yüzde 2.65YEŞİL SOL: 9.777 oyla yüzde 2.32BBP: 5.447 oyla yüzde 1.29MEMLEKET: 4.875 oyla yüzde 1.16AP: 919 oyla yüzde 0.22GENÇ: 730 oyla yüzde 0.17MP: 421 oyla yüzde 0.10ANAP: 414 oyla yüzde 0.10TKP: 412 oyla yüzde 0.10AB: 259 oyla yüzde 0.06GBP: 231 oyla yüzde 0.05MİLLİYOL: 223 oyla yüzde 0.05SOL PARTI: 197 oyla yüzde 0.05HKP: 105 oyla yüzde 0.02TKH: 101 oyla yüzde 0.02HAKPAR: 86 oyla yüzde 0.02YP: 42 oyla yüzde 0.01