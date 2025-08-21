Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Ankara Emniyet Müdürü Dinç, kent genelindeki polis uygulamasını denetledi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara Emniyet Müdürü Dinç, kent genelindeki polis uygulamasını denetledi

        Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, kent genelinde vatandaşların yoğun olduğu nokta ve parklarda yapılan polis uygulamasını denetledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 00:23 Güncelleme: 21.08.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da kent genelinde polis uygulaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yol, park ve bahçelerde şüpheli şahıslara yönelik uygulama düzenledi.

        İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yapılan uygulamayı yerinde denetledi. Dinç, denetleme sırasında vatandaşlarla da sohbet etti. Dinç, vatandaşların huzuru güvenliği için tüm tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edeceğini, başkent polisinin günün 24 saati üstün bir sorumlulukla vazifesinin başında olduğunu ifade etti.

        ARANAN 3 KİŞİ YAKALANDI

        Uygulama, 94 noktada, 384 parkta 270 ekip ve 907 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirildi. 10 bin 998 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada 2 bin 805 araç kontrol edildi, aranan 3 kişi yakalandı. 42 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, 45 araca 425 bin 71 TL trafik cezası kesildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tur Portekiz'e kaldı!
        Tur Portekiz'e kaldı!
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        ABD otonom deniz filosu inşa ediyor
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa