Ankara'daki hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki

REKLAM advertisement1

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırı hazırlığındaki teröristlerden biri kendisini patlatırken diğer terörist vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 emniyet mensubu yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

TBMM'nin açılacağı günde gerçekleşen saldırı girişimine siyasilerden peş peşe sert mesajlar geldi:

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son Terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir.

REKLAM

Ankara'da bombalı saldırı girişimi! Haberi Görüntüle

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Terörü lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

Ankara’da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

REKLAM

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum.

Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: Terör örgütleri ve destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar emellerine muvaffak olamayacaktır. Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırının savuşturulmasında yer alan kahraman Polis Memurlarımızı kutluyor, yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum ve başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Bakanlığımızın tüm personellerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun. Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU: TERÖR BİR İNSANLIK SUÇUDUR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada, "Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER: Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın...

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI FUAT OKTAY: Ankara’da yaşanan hain bombalı saldırı eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kastedenlere asla fırsat vermeyeceğiz.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: İçişleri Bakanlığımızın önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarımıza, Bakanlığımıza ve Ankara’mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmalar ilgili kurumlarımızca titizlikle yürütülmektedir.

Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz.

Medyamızın da konuya ilişkin Haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz.