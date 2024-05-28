Ankara'da vadide cansız erkek bedeni bulundu
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Dikmen Vadisi'nde cansız erkek bedeni bulundu. Cansız bedenin, 22 yaşındaki Eren Doğan'a ait olduğu belirlendi
Çankaya'daki Dikmen Vadisi'nde ağaçlık bölgede cansız beden görenler, polise haber verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin Eren Doğan'a ait olduğu belirlendi.
Doğan'ın ayakkabısı ve cüzdanı yakındaki çalılık bölgede bulundu. Çevrede yapılan araştırmada alkol ve uyuşturucu kullanıldığına ilişkin materyaller bulundu.
Eren Doğan'ın cansız bedeni incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.