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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Güncel haberler

        Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

        Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:07 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:07
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        Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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        Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.S.B., B.A. ve S.S.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi.

        KOM Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilen adrese, bugün düzenlenen operasyon sonucunda, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda; 2.2 kilogram kubar esrar, 120 kök kenevir, 85 litre sıvı gübre, 8 adet ışık kaynağı, 8 adet havalandırma filtresi, 4 adet iklimlendirme sistemi, 4 adet hava konnektörü ve 2 adet hassas terazisinin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 kişi hakkındaki işlemler devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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