ZAM AÇIKLAMASI

EGO'dan yapılan açıklamada; "Kentimizde ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023 tarihinde artış yapılmış olup ilgili tarihten bu yana asgari ücret %49 oranında artarken, motorin litre fiyatı %80 oranında yükselmiştir. Toplu taşıma araçlarımıza bakım-onarım ve yedek parça ücretlerine %70 oranın artış meydana gelmiştir. Doğal gazlı otobüslerde kullanılan CNG yakıtının metreküpü maliyeti 13.26'dan 18.71'e çıkmıştır.

EGO Genel Müdürlüğü, kötü ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olabilmek adına, aylık 400 milyon TL zarar etmekte, bu zarar ABB’nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir ay içerisinde yapılan akaryakıt zamları, aylık 400 milyon TL olan zarara ilave 20 milyon TL olacaktır.