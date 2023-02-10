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Başkent'te su sayaçlarının okuma işlemi zorunlu olarak durduruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) sayaç okuma personelinin deprem bölgesinde görevlendirilmesinden dolayı şubat su faturalarının ocak ayı tüketimine göre alınacağını bildirdi

Giriş: 10.02.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da su sayaçlarının okuma işlemi durduruldu
AA

Başkent'te, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) sayaç okuma personelinin deprem bölgesinde görevlendirilmesinden dolayı su sayaçlarının okuma işlemi zorunlu olarak durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, ASKİ sayaç okuma personelinin gönüllü olarak insani yardım amacıyla deprem bölgesinde görevlendirilmesinden dolayı sayaç okuma işlemi zorunlu olarak durduruldu.

Zorunlu durdurma nedeniyle şubat su faturaları, ocak ayı tüketimlerine göre alınacak. Sürecin normale dönmesiyle ilk okuma döneminde eksik alınan ücretler talep edilecek, fazla alınan ücretler ise faturadan düşülecek.

*Fotoğraf: İHA

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