Ankara'da spor salonunda silahlı kavga: 1 ölü

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir spor salonunda aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabette ettiği F.O. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.S. ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Keklik Pınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.S. aralarında daha önceden husumet bulunan F.O'nun spor salonuna geldi. İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.S. yanında bulundurduğu tabancayla F.O'ya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği F.O. kanlar içerisinde yere yığıldı. F.S. ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Spor salonunda bulunanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ağır yaralı F.O, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.O. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. ŞÜPHELİ YAKALANDI Silahlı saldırgan F.S. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.