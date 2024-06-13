Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da spor salonunda silahlı kavga: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Ankara'da spor salonunda silahlı kavga: 1 ölü

        Ankara'da husumetli iki kişi arasında spor salonunda çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini kısa sürede yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 02:17 Güncelleme: 13.06.2024 - 02:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spor salonunda cinayet!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir spor salonunda aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabette ettiği F.O. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.S. ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Keklik Pınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.S. aralarında daha önceden husumet bulunan F.O'nun spor salonuna geldi. İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.S. yanında bulundurduğu tabancayla F.O'ya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği F.O. kanlar içerisinde yere yığıldı. F.S. ise olay yerinden kaçtı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Spor salonunda bulunanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ağır yaralı F.O, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.O. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Silahlı saldırgan F.S. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ankara
        #Çankaya
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Petrol rafinerinde yangın
        Petrol rafinerinde yangın
        Anne ve babasını darp etti! Pompalı tüfekle polise direndi
        Anne ve babasını darp etti! Pompalı tüfekle polise direndi
        Muhtar hazine arazisini sattı
        Muhtar hazine arazisini sattı
        Hamas'tan ABD'ye İsrail'e baskı çağrısı
        Hamas'tan ABD'ye İsrail'e baskı çağrısı
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Habertürk Anasayfa