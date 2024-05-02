Ankara'da otomobil apartmanın 3. katına çarptı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil binanın 3'üncü katındaki dairenin duvarına çarpıp, apartman boşluğuna düştü. Binada hasar oluşurken, yaralanan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde akılalmaz bir kaza meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp, bir binanın 3'üncü katındaki daireye çarptıktan sonra apartman boşluğuna düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte akılalmaz kazadan görüntüler