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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da otomobil apartmanın 3. katına çarptı

        Ankara'da otomobil apartmanın 3. katına çarptı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil binanın 3'üncü katındaki dairenin duvarına çarpıp, apartman boşluğuna düştü. Binada hasar oluşurken, yaralanan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:45
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        Otomobil apartmanın 3. katına çarptı
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde akılalmaz bir kaza meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp, bir binanın 3'üncü katındaki daireye çarptıktan sonra apartman boşluğuna düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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        Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        İşte akılalmaz kazadan görüntüler

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        #ankara
        #trafik kazası
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