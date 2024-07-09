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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü | Son dakika haberleri

        Ankara'da örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün çıkan örtü yangını kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:34
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        Ankara'daki yangında 10 hektar alan zarar gördü
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        Kızılcahamam'ın Saray Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde örtü yangını çıktı.

        Alevlerin rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturması sonucu büyüyen yangın, geniş alana yayılarak yerleşim yerine de ulaştı.

        YANGINDA BAHÇELER İLE 1 EV ZARAR GÖRDÜ

        Mahalledeki bahçeler ve 1 ev, yangından zarar gördü. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine İl Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürme çalışmalarına helikopter ile havadan da destek verildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın dün akşam kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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        #ankara
        #örtü yangını
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