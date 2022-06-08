Ankara'da kuvvetli sağanak akşam saatlerinde tekrar etkili oldu

DHA

Olay dün akşam saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi Ertaş Sokak’taki 4 katlı binanın otoparkında meydana geldi. tkili olan yağmura dayanamayan istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç zarar gördü.

DHA'nın haberine göre; olayda 1 araç kullanılmaz hale gelirken duvarın çöktüğü esnada herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının üstüne çöktüğü 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kuddisi Cantürk, “Akşam saatlerinde bir ses duyduk. Geldik gördük ki istinat duvarı çökmüş. Baktık benim arabanın üzerine çökmüş. Daha önce böyle bir olay başımıza gelmedi” dedi.

BİR VATANDAŞ SELDE SÜRÜKLENDİ

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası olan selde bir vatandaşın sürüklendiği görülürken çevredeki esnaflar ise hemen müdahale etti. Ayrıca sel sularına otomobiller kapılırken bazıları ise sulara teslim oldu.

Cadde ve sokakta bulunan dükkanlar sular altında kaldı.

BALA'DA 2 KÖPRÜ, SEL SULARIYLA YIKILDI

Bala ilçesinde etkili olan sağanakta yollar, göle döndü; bazı iş yerlerini su bastı. Ergin Mahallesi'nde iki köprü yıkılırken, muhtar Mehmet Menteşe, "Mahallemizde şiddetli yağış başlamasıyla sel oldu. Mahalle içende bulunan 2 köprüyü sel yerinden sökerek aldı götürdü" dedi.

Bala'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Aydoğan Mahallesi'ndeki dere, sel suları ile taşınca, çok sayıda ekili alana zarar verdi.