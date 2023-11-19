Ankara'da evde korkutan yangın: 2 ölü, 1 yaralı

REKLAM advertisement1

Ankara'daki olay, dün sabaha karşı Ankara’nın Çamlıdere ilçesi Dörtkonak köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 gencin bulunduğu bir evde, dün sabah saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Evin içinde bulunan Mehmet Atasoy ve Emre Değer yanarak can verdi.

Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi evin camını kırarak kendini dışarı attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambülansla hastaneye sevk etti. Yangın da hayatını kaybeden Atasoy ve Değer’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.